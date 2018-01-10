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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники "Кировэнерго" зажгли "Самые яркие елки" для воспитанников детских домов и школ-интернатов

Сотрудники Кировэнерго зажгли Самые яркие елки для воспитанников детских домов и школ-интернатов

10 января 2018, 14:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО

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Накануне и во время новогодних праздников сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" поздравили воспитанников сразу нескольких детских домов и школ-интернатов Кировской области.

Благотворительная акция "Самая яркая елка" стала доброй традицией энергетиков. Мероприятие стартует ежегодно в начале декабря. В течение месяца сотрудники филиала собирают денежные средства и вещи: одежду, обувь, канцелярские принадлежности, книги, учебники, игрушки и многое другое. Подобные акции проходят не только в Управлении, но и в производственных отделениях "Кировэнерго". В канун новогодних праздников все подарки отправляют в детские дома Кировской области.

В этом году Управление филиала традиционно организовало поздравление воспитанников специализированной школы-интерната VII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Белая Холуница. В ней живут и обучаются дети в возрасте от 10 до 16 лет с ограниченными возможностями здоровья. Для своих подопечных энергетики приготовили сразу несколько сюрпризов: новогодние подарки, игры с аниматорами, возможность сделать новогодний аква-грим и сфотографироваться в нескольких фотозонах.

Активное участие в акции "Самая яркая елка" приняло производственное отделение "Северные электрические сети" филиала. Сотрудники этого подразделения поздравили детей из специализированного детского дома №1 "Надежда" (г. Киров), средней школы-интерната д. Гуренки Белохолуницкого района, Слободского специализированного дома ребенка и Мурыгинского дома-интерната.

Отметим, что в течение года сотрудники "Кировэнерго" еще не раз посетят воспитанников подшефных детских домов, а ко Дню защиты детей и Дню знаний вновь привезут им свои подарки.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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