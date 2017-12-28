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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты Курскэнерго награждены за профессионализм

Специалисты Курскэнерго награждены за профессионализм

10 января 2018, 14:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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Более 100 сотрудников филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" награждены ведомственными и корпоративными наградами по итогам 2017 года.

Почетное звание "Почетный энергетик" Министерства энергетики Российской Федерации присвоено начальнику Рыльского района электрических сетей (РЭС) Сергею Беседину.

Почетный знак ГК "Россети" "За вклад в развитие электросетевого комплекса" II степени вручен главному инженеру Центрального района электрических сетей Владиславу Евдокимову. Заместитель начальника оперативно-технологической службы филиала Оксана Коваленко занесена на Доску почета электросетевого комплекса ГК "Россети".

Почетного звания ПАО "МРСК Центра" "Лучший руководитель" удостоен начальник Большесолдатского РЭС Эдуард Дмитриев. Инженеру службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Восточного участка, Павлу Волобуеву присвоено Почетное звание "Лучший специалист", а электромонтеру по ремонту воздушных ЛЭП Западного участка Игорю Фесенко - Почетное звание "Лучший по профессии".

Почетного звания "Ветеран ПАО "МРСК Центра" удостоены диспетчер оперативно-технологической группы Дмитриевского РЭС Александр Мамонтов и электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Южного участка службы подстанций Александр Фурсов.

"Работники Курскэнерго, получившие награды – это люди, которых отличают надежность и преданность своей профессии, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" Александр Рудневский. – Их награды – высокая оценка многолетней работы, направленной на повышение надежности и качества электроснабжения жителей Курской области".

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
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