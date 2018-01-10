Ставки за пользование радиочастотами в РФ могут вырасти

Минкомсвязь предложила на 25% повысить ставки за пользование радиочастотным спектром в России. По оценке Минфина, это принесет в бюджет дополнительно до 5 млрд руб. в год. Основную нагрузку примут на себя крупнейшие сотовые операторы, каждому из которых придется доплачивать в год более 1 млрд руб. Повышение ставок затронет и другие отрасли: по оценке Российского газового общества, рост расходов на частоты помешает сократить операционные издержки предприятиям топливно-энергетического комплекса.

Минкомсвязь завершила общественное обсуждение проекта приказа о повышении ставок за пользование радиочастотным спектром. Согласно документу, ставка ежегодной платы для радиотехнологий сотовой связи составит 330 тыс. руб., для иных технологий — 1,75 тыс. руб.; ставка разовой платы для радиотехнологий сотовой связи — 87,5 тыс. руб., для иных технологий — 375 руб. Ставки будут действовать до 31 декабря 2020 года. Это принесет бюджету дополнительно до 5 млрд руб. в год, оценивает Минфин. Предполагается, что приказ вступит в силу в первом квартале 2018 года. В материалах говорится, что повышение ставки приведено в соответствие с показателем, заложенным в закон о бюджете,— на 25% для всех категорий пользователей.

Изначально Минкомсвязь предлагала повысить ставки для радиотехнологий связи на 14%, а для иных технологий — на 100%, отмечается в отзыве "МегаФона". По его оценке, такое повышение привело бы к дополнительным затратам всех пользователей радиочастотного спектра на 5 млрд руб., в том числе 3,5–4 млрд руб. должны были бы заплатить крупнейшие операторы сотовой связи. Иные пользователи радиочастотным спектром при этом несли бы меньшие затраты, констатировал "МегаФон". Это противоречит принципу равенства перед законом, закрепленному в Конституции, и принципу платности радиочастотного спектра, говорится в отзыве оператора. Как изменятся расходы при 25-процентном повышении ставки, в "МегаФоне" не уточнили.

Для каждого из операторов "большой четверки" увеличение ставок повлечет рост расходов более чем на 1 млрд руб. в год, сообщил “Ъ” представитель МТС. "Предложение противоречит позиции руководителя государства о моратории на повышение существующих и введение новых неналоговых платежей",— уверены в МТС. По мнению "Вымпелкома", повышение платы за частоты может помешать инвестициям в качество сети и новые технологии, а также внедрению цифровой экономики в стране. Увеличение платы за уже используемый спектр без выделения нового негативно отразится на отрасли и в конечном счете скажется на абонентах, поскольку может привести к росту цен на связь, допускают в Tele2.

К обсуждению ставок подключился и топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Рост платы для технологических сетей связи станет "непреодолимым барьером" для предписанного правительством ежегодного сокращения затрат предприятиями ТЭКа на 10%, утверждает в отзыве Российское газовое общество (РГО). Технологические сети связи предприятий ТЭКа не предназначены "для оказания каких-либо услуг связи" и используются исключительно для производственной деятельности и управления производством, а также для решения задач по антитеррористической защищенности объектов, отмечает РГО. Изменение ставок должно быть согласовано Минэнерго, уверены представители отрасли. В Минэнерго комментариев не предоставили.

В некоторых регионах технологические сети ТЭКа все же используются для оказания коммерческих услуг связи, например, в населенных пунктах в Западной Сибири, где есть технологические объекты ТЭКа и куда не дошли сотовые операторы, уточняет источник “Ъ” в РГО. По его словам, скорее всего, отзыв подготовлен экспертным советом РГО, куда входят "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз", НОВАТЭК и др. Каковы сейчас затраты на пользование частотным ресурсом предприятий, входящих в РГО, представитель общества “Ъ” не сказал. Для сравнения: операционные и производственные расходы "Роснефти" за прошлый год, по данным ее отчетности, составили 559 млрд руб. "Прочие расходы" "Газпрома" составили около 415 млрд руб.

Источник: Коммерсант