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Уралэлектромедь проводит пуско-наладку собственной мини-ТЭЦ

В филиале "Производство сплавов цветных металлов" (пос. Верх-Нейвинский) АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) начались пуско-наладочные работы основного оборудования мини-ТЭЦ. Пуско-наладку выполнят специалисты компании TEDOM (Чехия) совместно с работниками энергоцеха предприятия.

По словам директора по строительству и реконструкции АО "Уралэлектромедь" Вадима Миронова, пуско-наладка пройдет в два этапа. На первом (с 19 по 22 декабря) была выполнена проверка и наладка электрических и тепловых схем, систем контроля, управления и защит. Также планируется пуск на холостой ход двух газопоршневых когенерационных установок общей электрической мощностью 2,4 МВт и общей тепловой мощностью 2,2 Гкал/ч (предназначены для совместного производства тепла и электроэнергии). На втором этапе в января проходит наладка и испытания газо-поршневых установок под нагрузкой, а также их включение на параллельную работу с сетью.

- Окончательный ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ планируется осуществить в конце января 2018 года, - отметил Вадим Миронов.

Напомним, что в сентябре текущего года произошел частичный запуск оборудования мини-ТЭЦ – два водогрейных котла фирмы BOSCH (Германия) общей мощностью 7,2 Гкал/час уже отапливают все цеха и подразделения филиала.

Автономная мини-ТЭЦ мощностью электрической 2,4 МВт и тепловой 9,4 Гкал/ч была построена в рамках программы по развитию, модернизации и повышению надежности энергохозяйства филиала ПСЦМ на 2017-2018 годы. Мини-ТЭЦ подобного типа имеют высокий коэффициент полезного действия, экологически безопасны, могут располагаться в непосредственной близости от объекта энергоснабжения, что исключает строительство дорогостоящих тепловых сетей и ЛЭП. Этот проект в полной мере отвечает стратегии УГМК по обеспечению собственной энергетической безопасности. Стоимость проекта составила 187 млн рублей.

Компания: УГМК
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