Утверждена корректировка инвестиционной программы ФСК ЕЭС до 2020 года

Министерство энергетики РФ утвердило доработанный проект корректировки инвестиционной программы ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") на период 2016-2020 гг., которая учитывает результаты общественных обсуждений и взаимодействия с органами власти, организациями, экспертным сообществом. Финансирование инвестиционной программы на весь период предусмотрено в объеме 479,07 млрд руб. В 2018-2020 гг. – 289,12 млрд руб.

По итогам пяти лет ФСК ЕЭС должна ввести в состав основных средств 40 тыс. МВА трансформаторной мощности и 10,9 тыс. км линий электропередачи. Основными источниками финансирования являются собственные средства компании за счет выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и платы за ТП.

Приоритетами программы являются сохранение надежной работы Единой национальной электрической сети, бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей, развитие сетей.

Среди основных проектов до 2020 года – завершение работ по усилению системной надежности Северо-Запада и Юга, развитие магистральной инфраструктуры Дальнего Востока, проекты государственного значения, включая внешнее электроснабжение БАМ и Транссиба, нефте- и газопроводов, подключение крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, строительство объектов выдачи мощности генерации.