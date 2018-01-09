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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Юга во время новогодних праздников прошли внезапные противоаварийные тренировки

В МРСК Юга во время новогодних праздников прошли внезапные противоаварийные тренировки

10 января 2018, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, УЧЕНИЯ

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В течение праздничных дней 2, 4 и 7 января в ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") под руководством заместителя генерального директора по технической политике ПАО "Россети" Валерия Гордиенко были проведены внезапные противоаварийные тренировки по отработке действий при возникновении и ликвидации технологических нарушений.

В них приняли участие заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер МРСК Юга Павел Гончаров, руководители филиала "Ростовэнерго", специалисты Аксайского, Каменского, Азовского и Миллеровского районов электрических сетей.

В ходе тренировок энергетики отработали действия по обеспечению готовности к восстановлению электроснабжения обесточенных потребителей, в том числе с переводом на резервные схемы электроснабжения. Особое внимание было уделено оперативному выдвижению аварийно-восстановительных бригад, подготовке и запуску передвижных дизель-электростанций. Были проверены состояние и укомплектованность бригадных автомобилей, соответствие технической документации предъявляемым требованиям.

Действия специалистов МРСК Юга по итогам тренировок получили положительную оценку.

Также в праздничные дни прошли проверки функционирования Оперативно-ситуационного центра МРСК Юга, Центра управления сетями ростовского филиала МРСК Юга; работы операторов "Горячей линии".

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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