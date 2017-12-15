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Отраслевые новости: Энергетика

В здании турбины второго энергоблока строящейся ЛАЭС установлен статор генератора

В здании турбины второго энергоблока строящейся ЛАЭС установлен статор генератора

10 января 2018, 16:45
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Оборудование весом 440 тонн доставили на стройплощадку из Петербурга, с завода "Силовые машины". С помощью мостового крана статор был установлен на штатное место в машзале на отметке +16,000. Операцию выполнили сотрудники АО "МСУ-90".

Теперь специалистам предстоит дальнейшая сборка статора и соединение его с турбиной. Установка статора позволит продолжить работы по выставлению линии вала турбины, центровке и выставке роторов.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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