Хабаровскэнергосбыт назвал Лучших старших по дому в Хабаровском крае

В преддверии Нового 2018 года филиал ПАО "ДЭК" - "Хабаровскэнергосбыт" определил лучших старших по дому в Хабаровском крае. Пятый год подряд Дальневосточная энергетическая компания проводит конкурс "Лучший старший по дому", в котором принимают участие активные и неравнодушные жители Хабаровского края, назначенные Старшими по домам. В этом году были в конкурсе приняли участие 20 человек, и 9 из них получили звание "Лучший старший по дому 2017".

- Примечательно, что в результате деятельности старших по дому, в многоквартирных домах, где они ведут работу, на протяжении 2017 года наблюдался высокий уровень оплаты жильцами потребленной электроэнергии, снижение доли общедомовых начислений, а также осуществлялось ежемесячное синхронное снятие показаний индивидуальных и общедомовых счетчиков, - комментирует начальник управления по работе с населением филиала ПАО "ДЭК" - "Хабаровскэнергосбыт" Елена БУНЯЕВА.

В Хабаровском крае звание "Лучший старший по дому 2017" получили:

Казанцев Роман Валентинович (г. Амурск)

Жукова Евгения Викторовна (г. Хабаровск)

Федорова Лидия Васильевна (г. Хабаровск)

Морозова Галина Петровна (г. Советская Гавань)

Артемова Любовь Сергеевна (г. Советская Гавань)

Артамонова Любовь Александровна (п. Заветы Ильича)

Еремкин Василий Кузьмич (п. Высокогорный)

Марданова Ольга Петровна (п. Высокогорный)

Нуштаев Константин Сергеевич (п. Высокогорный)

В Центре обслуживания клиентов филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт" состоялась торжественная церемония награждения лучших старших по дому из Хабаровска. Начальник Хабаровского отделения Игорь Будилов вручил победителям конкурса благодарственные письма и сертификаты на приобретение электротоваров.