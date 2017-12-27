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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" приняло участие в ежегодном собрании Ассоциации инвесторов Москвы

АО ОЭК приняло участие в ежегодном собрании Ассоциации инвесторов Москвы

11 января 2018, 17:04
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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АО "Объединенная энергетическая компания" приняло участие в ежегодном собрании Ассоциации инвесторов Москвы (АИМ). Повесткой мероприятия стало подведение итогов 2017 года в сфере инвестиций и строительного бизнеса, обсуждение состояния рынка девелопмента, включая нормативно-правовые инициативы, вопросы финансирования и развития строительных проектов, особенности подключения к сетевой инфраструктуре.

От АО "ОЭК" в мероприятии принял участие руководитель проекта Департамента по технологическим присоединениям Константин Стрельников.

На протяжении 2 лет АО "ОЭК" тесно сотрудничает с бизнес-сообществом Ассоциацией инвесторов Москвы. За это время был налажен тесный диалог между членами АИМ и электросетевой компанией. Регулярные контакты позволяют своевременно информировать участников строительного рынка об изменениях или упрощениях в системе технологического присоединения к электрическим сетям, и получать достоверную информацию о существующих сложностях, которые необходимо учесть в дальнейшем.

Константин Стрельников отметил обоюдную выгоду подобного рода диалога и выразил намерение продолжить активное деловое партнерство в будущем.

АО "ОЭК" является высококвалифицированным поставщиком услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Компания реализует планомерную программу по оптимизации и совершенствованию алгоритма выполнения задач по технологическому присоединению, предлагая клиентам самые выгодные условия и прозрачные правила работы.

"Ассоциация инвесторов Москвы" - это некоммерческая организация, которая насчитывает около 100 компаний-членов. Среди них: инвестиционные, девелоперские, строительные, архитектурные, проектные, консалтинговые компании и другие.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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