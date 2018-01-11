Дальний Восток могут вписать в программу модернизации ТЭС

"РусГидро" попросило Владимира Путина включить 1,3 ГВт своих ТЭС на Дальнем Востоке в программу модернизации старой генерации, на которую с энергорынка предполагается собрать около 1,5 трлн руб. По оценкам аналитиков, заявленная инвестпрограмма "РусГидро" на Дальнем Востоке может достичь 85 млрд руб. Но эти регионы не включены в энергорынок, который традиционно оплачивает затраты инвесторов, и источник средств пока не очевиден. Минэнерго предлагает либо создавать в ДФО энергорынок, либо вводить для потребителей европейской части РФ и Сибири еще одну спецнадбавку к энергоценам.

Во вторник глава "РусГидро" Николай Шульгинов пожаловался Владимиру Путину на отсутствие у холдинга возможности обновления дальневосточных активов. Причиной он назвал тарифное регулирование в компаниях "РАО ЭС Востока" (подконтрольно "РусГидро", управляет энергетикой ДФО), а модернизировать там ТЭС только за счет займов, выделяемых "РусГидро", компания "не сумеет". По словам господина Шульгинова, у "РусГидро" готовы проекты модернизации 1,3 ГВт, причем Хабаровскую ТЭЦ-4 и Артёмовскую ТЭЦ-2 компания хотела бы не модернизировать "в старых корпусах 30-х годов", а построить новые. "Я буду настойчиво предлагать обсуждение этой программы, чтобы эти два объекта, в качестве даже пилотных, презентовали на Дальнем Востоке",— сказал топ-менеджер. Владимир Путин отметил, что поручил "РусГидро" подготовить предложения, но подчеркнул, что программа должна быть "мягкой", чтобы "не ударять по потребителям".

Правительство дорабатывает концепцию модернизации тепловой генерации в первой (европейская часть РФ и Урал) и второй ценовых зонах (Сибирь) оптового энергорынка, одобренную президентом в ноябре. Механизмы привлечения инвестиций нужно подготовить к 1 марта. Модернизация заменит уже завершенную программу договоров на поставку мощности (ДПМ), запущенную после реформы РАО ЕЭС. Это нерыночный механизм, в рамках таких договоров генкомпании получают от потребителей повышенную плату за новую мощность, что гарантирует возврат инвестиций. В ноябре 2017 года Минэнерго предложило направить "высвобождающиеся" после завершения выплат по ДПМ 1,5 трлн руб. платежей на модернизацию 40 ГВт к 2030 году, отбор проектов будет идти через конкурсы и заключение инвестконтрактов.

Но на Дальнем Востоке реформы энергорынка не было, а в тарифы не заложены инвестиции, поэтому для строительства новой генерации, здесь, как правило, выделялись деньги бюджета. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что масштабирование программы модернизации на Дальнем Востоке прорабатывается. Рассматривают два варианта финансирования: создание на оптовом рынке третьей ценовой зоны (тогда модернизированные станции смогут получать повышенную плату за мощность) либо перекрестное субсидирование в виде надбавки с двух нынешних зон рынка. "Мы находимся в стадии расчетов, о конкретных решениях говорить пока рано",— заявили в Минэнерго. Замглавы ФАС Виталий Королев отметил, что в случае утверждения инвестпрограммы модернизации в ДФО объемы финансирования могут быть включены в регулируемые тарифы или учтены при формировании надбавки на мощность в целях обеспечения среднероссийского уровня энергоцен в ДФО (речь идет о надбавке к ценам на мощность на оптовом рынке, введенной в 2017 году для компенсации сниженных энерготарифов на Дальнем Востоке). Создание третьей ценовой зоны, по мнению господина Королева, может и стать стимулом для привлечения инвестиций в генерацию, и привести к росту цен. В Минэкономики и "РусГидро" комментариев не предоставили.

Глава "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев считает, что "инвестиционные желания" энергетиков не обеспечены платежеспособным спросом. "Увлекаясь разделом еще несуществующих платежей потребителей, энергетики забывают, что у централизованного энергоснабжения есть более привлекательная альтернатива, а у собственников этих средств могут быть более практичные для развития российской экономики планы",— отмечает он. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, инвестиции в строительство 1,3 ГВт могут составить около 85 млрд руб. Если рассматривать механизм возврата этих инвестиций по аналогии с ДПМ, то рост энергоцен на Дальнем Востоке составит около 14%, замечает она, а в ценовых зонах энергорынка сейчас в конечной цене потребителя ДПМ (включая АЭС) составляют 12%.

Источник: Коммерсант