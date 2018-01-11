Денис Фомин: "Свободой надо уметь пользоваться". Интервью с директором по развитию "ТехИнвест-М"

Хронология RusCable.Ru за 2017 год
11 января 2018, 14:16
Рубрика: Новости портала
Метки: ТЕХИНВЕСТ-М, LEKRON, КАБЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКАТЫ, КОМПОЗИТЫ, ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНТРАФАКТ, RusCable.Ru, ИНТЕРВЬЮ
Проблема качества и контроля производимой продукции является естественной частью любой промышленности, будь то кабельная или пищевая. Отчетливо это стало заметно на рынке кабельно-проводниковой продукции. За последнюю декаду эта тема является самой обсуждаемой и острой во всех специализированных дискуссиях и мероприятиях. Однако, распространение контрафакта и фальсификата начинает сказываться и на смежных отраслях. Например, на производителях ПВХ-пластикатов.
Крупнейшие производители полимерных материалов в России уже давно «бьют тревогу». Одной из главных проблем развития производства и применения пластикатов в кабельной промышленности является распространения некачественной продукции и недобросовестных производителей. Это вызвано, отчасти, большим развитием пожаробезопасного и огнестойкого направления, новых методик производства и на десятилетия устаревшими стандартами.
Представители заводов-производителей полимерных материалов выступают за разработку совместных действий направленных на ужесточение требований к качеству ПВХ-пластикатов, усиление технических аудитов новых материалов и предприятий на рынке пластикатов, за прозрачность в методиках и нормах, в сертифицировании и общей этике работы.
Компания «ТехИнвест-М», один из ключевых производителей полимерных композиций в России, выпускающий линейку продукции под маркой LEKRON, активно участвует в формировании нового уровня качества в отрасли. Журналист портала RusCable.Ru пообщался с директором по развитию «ТехИнвест-М», Денисом Фоминым и взял интервью на тему взаимодействий и контроля качества на рынке полимерных материалов для кабельной промышленности.
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