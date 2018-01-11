Энергетики "Челябэнерго" отмечены Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области за подключение к сетям 764 земельных участков для многодетных семей

Сотрудники филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" получили благодарственное письмо от министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина. Глава регионального ведомства отметил высокий профессионализм энергетиков при строительстве распределительной сети для подключения земельных участков, расположенных в Сосновском районе. Данная территория предназначена многодетным семьям для индивидуальной застройки.

"Качество выполненных энергетиками строительно-монтажных работ обеспечило четкое исполнение сроков договора технологического присоединения", - подчеркнул в письме Виктор Тупикин.

Земли в поселке Северном, расположенном недалеко от Челябинска, предназначены для предоставления многодетным семьям под строительство жилья эконом класса, в рамках реализации федеральной программы. Для этого 764 земельных участка должны быть полностью обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями. Филиал ОАО "МРСК Урала" "Челябэнерго" стал первой ресурсоснабжающей компанией, выполнившей свои обязательства. Все работы проведены в рамках реализации договора по технологическому присоединению к электрическим сетям, заключенного с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области.

На территории общей площадью 153,7 гектара специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" построили воздушно-кабельные линии электропередачи классом напряжения 10 кВ суммарной протяженностью около 8,86 километров. Энергетики установили 10 трансформаторных подстанций мощностью 250 кВА каждая. От вновь установленных комплектных трансформаторных подстанций (КТП) классом напряжения 10/0,4кВ по территории застройки построены воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ общей протяженностью 20,5 км и установлены 764 шкафа учета и распределения электроэнергии.

Работы выполнены с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Высокотехнологичный безопасный СИП является идеальным материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

В настоящее время энергетики завершили все пусконаладочные работы и профилактические испытания оборудования, необходимые для электроснабжения всей территории. На установленные на опорах ЛЭП 0,4 кВ шкафы учета и распределения электроэнергии подано напряжение.