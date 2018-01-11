Энергоэффективные технологии от мирового лидера могут быть внедрены на Владимирской ТЭЦ-2

10 января 2018 года во Владимире состоялась рабочая встреча, посвященная перспективам внедрения на энергетических предприятиях региона современных энергоэффективных технологий при утилизации низкопотенциального тепла. Собственные разработки представили мировые лидеры по производству оборудования для подобных технологий, руководители китайской компании "Broad".

В обсуждение приняли участие первый заместитель губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области Глеб Серегин. Площадкой мероприятия стал Владимирский филиал "Т Плюс", теплоэлектростанция которого может стать пилотной площадкой по реализации первого российско-китайского проекта во Владимирской области.

Глава департамента энергосберегающих технологий "Broad" Куанг Шеньян рассказал о преимуществах абсорбционных тепловых насосов. Данная технология позволяет проводить утилизацию низкопотенциального тепла, используемого для выработки горячей воды на отопление. Например, охлаждающая вода ТЭЦ или технологического процесса с температурой 10-30℃, выхлопные газы котельной, поверхностные и подземные воды. Эта система позволяет экономить до 40% тепловой энергии.

"Реализация энергосервисного контракта, а именно такая форма сотрудничества предусмотрена проектом, будет сдерживать рост тарифа теми темпами, которыми это происходит сейчас. Какого именно эффекта удастся достичь станет понятно, когда будет подготовлено техническое задание и на его основе произведен расчет экономической эффективности. Надеюсь, что удачный опыт Владимирского филиала "Т Плюс" может способствовать внедрению энергоэффетивных технологий и на других энергобъектах Владимирской области", - рассказала на встрече первый заместитель губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина.

"Сегодня мы с нашими партнерами из Китая подошли к важному этапу – формированию технико-эконмическому обоснования реализации проекта. Далее будет приниматься решение о сроках и точной стоимости проекта. На первоначальном этапе в рамках энергсервисного контракта будет реализован проект на Владимирской ТЭЦ-2, далее мы планируем технологию тиражировать на другие объекты теплоснабжения города Владимира. Отмечу, что наш филиал стал первым в зоне присутствия Группы "Т Плюс", где будет реализовываться проект компании "Broad", - отметил директор Владимирского филиала Александр Королев.

Это уже второй визит представителей китайской компании "Broad" во Владимирский филиал "Т Плюс". В конце 2017 года прошла первая встреча и знакомство с генерирующими объектами филиала во Владимире: Владимирской ТЭЦ-2 и квартальными котельными. На встрече стороны выразили уверенность, что к реализации пилотного проекта на ТЭЦ-2 во Владимире можно будет приступить уже в текущем году.

