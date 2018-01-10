МОЭСК переустраивает воздушные ЛЭП в кабельные для строительства южного дублера Кутузовского проспекта

Дочернее общество ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") "Москабельсетьмонтаж" с целью высвобождения территории для строительства проектируемой дороги "Южный дублер Кутузовского проспекта" переустраивает в кабельное исполнение несколько воздушных участков линий электропередачи (ЛЭП). Прокладка кабеля ведется на высоковольтных линиях: 220 кВ "Матвеевская – Пресня, 1, 2" и 110 кВ "ТЭЦ-12 – МГУ, 1, 2". Общая протяженность переустраиваемых ЛЭП составляет 5,33 км.

Технический надзор за выполнением работ ведут специалисты Московских высоковольтных сетей – филиала ПАО "МОЭСК".

Трассы кабельных линий проходят от улицы Мосфильмовской до улицы Минской, а также вдоль улицы Мосфильмовской.

В рамках благоустройства, которое проведут энергостроители после завершения работ, предусмотрена посадка 240 деревьев и 505 кустарников, восстановление 118 450 кв. м газонов.

Завершить строительство объекта планируется в марте 2018 года.

Справочно:

Южный дублер Кутузовского проспекта, согласно планам московских властей, пройдет вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово. Трассу проектировали так, чтобы не затронуть зеленые зоны Матвеевского леса и природный заказник в долине реки Сетунь. Автострада, которая примет основной поток машин на западе, пройдет через промзоны районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Дорогомилово и Раменки. Это обеспечит быстрый переезд от МКАД к Третьему транспортному кольцу. В состав дороги-дублера, помимо мостов через Сетунь и эстакад, войдут два тоннеля, один из которых пройдет под железной дорогой. Для пешеходов построят четыре подземных перехода. Всего будет построено около 11,5 км дорог.