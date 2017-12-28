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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Метрологи "Пензаэнерго" подтвердили свою компетентность в области обеспечения единства измерений

Метрологи Пензаэнерго подтвердили свою компетентность в области обеспечения единства измерений

11 января 2018, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО

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Служба метрологии и контроля качества электроэнергии филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" подтвердила свою компетентность в заявленной области аккредитации – поверка счетчиков электрической энергии и измерительных трансформаторов тока. Проверку обеспечения единства измерений в филиале проводила Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).

Экспертная группа провела проверку наличия актуализированных документов, регламентирующих деятельность по поверке средств измерений, их применение в работе, состояние эталонов и другого оборудования, применяемого при проведении поверки. Особое внимание было уделено знаниям персонала. Сотрудникам службы пришлось не только ответить на теоретические вопросы, но и продемонстрировать свои навыки по поверке средств измерений в соответствии с действующими методиками поверки.

По итогам проверки служба метрологии и контроля качества электроэнергии филиала "Пензаэнерго" признана соответствующей всем критериям аккредитации для испытательных лабораторий, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 24.07.2014г № 326. Эксперты особо отметили высокую компетентность поверителей – персонала, проводящего поверку средств измерений.

Наличие аттестата аккредитации дает право филиалу "Пензаэнерго" проводить поверку средств измерений в соответствии с заявленной областью аккредитации.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
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