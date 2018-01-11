Не желая идти в суд, абоненты АО "Карачаево-Черкесскэнерго" в декабре погасили более миллиона рублей долга

В декабре минувшего года сотрудники районных и городских энергосбытовых отделений АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") для досудебного решения вопроса о взыскании задолженности абонентов - физических лиц направили потребителям частного сектора 631 претензию на сумму около 2 млн руб.

Благодаря четкой и слаженной работе подразделений энергокомпании удалось добиться оплаты 57% от обозначенной суммы. По 481 претензии абоненты внесли в кассы более 1,1 млн руб. Наиболее высокую эффективность продемонстрировало Усть-Джегутинское районное энергосбытовое отделение (ЭСО). Здесь претензии о погашении накопившейся задолженности были направлены 174 абонентам, в общей сложности задолжавшим почти 587,5 тыс. руб. Около 80% этой суммы должники оплатили - 158 потребителей внесли в кассы Усть-Джегутинского ЭСО более 468,2 тыс. руб.

Забывая своевременно рассчитываться за услуги энергоснабжающей организации, абонент обрекает себя быть обесточенным за долги, причем, помимо суммы задолженности, должник вынужден будет возместить затраты на отключение и подключение объекта к питающей линии сетевой организации. Помимо этого, за просрочку платежей должнику начисляется пеня, которую нужно оплатить помимо суммы задолженности. Если же на абонента все эти меры не оказывают воздействия, энергокомпания вынуждена обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности. Ко всему прочему, на потребителя электроэнергии ложатся еще и судебные издержки. Поэтому руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" призывает своих абонентов не усложнять себе жизнь, а своевременно и полностью производить платежи за потребленную электроэнергию.