Парламентом Швейцарии одобрен законопроект, направленный на ускорение модернизации и расширения передающей электрической сети

Парламент Швейцарии проголосовал за одобрение законопроекта "Стратегия развития электрической сети" ("Electricity Grid Strategy"). Системный оператор Швейцарии Swissgrid, приветствуя решение Парламента, отмечает, что одобрение законопроекта является важным шагом на пути повышения надежности электроснабжения в стране. Этот законодательный акт будет способствовать оптимизации и ускорению процессов одобрения проектов, направленных на расширение и укрепление национальной электрической сети.

Весной 2017 г. было принято решение о проведении в Швейцарии энергетической реформы, для продвижения которой, помимо прочего, требуется модернизация электрической сети. Однако до настоящего времени прогресс в осуществлении реконструкции и расширения передающей сети тормозился длительными процедурами, связанными с получением соответствующих разрешений.

Новый закон создает правовую основу для своевременной модернизации передающей сети и разъясняет обязанности и функционал соответствующих организаций при планировании развития сети, что ведет к большей правовой защищенности и прозрачности взаимоотношений между системным оператором и заинтересованными властными и общественными структурами.

Одобрение Парламентом "Стратегии развития электрической сети" способствует актуализации плана развития электроэнергетического сектора, в том числе выбору технологий прокладки новых ЛЭП (воздушные или подземные кабельные связи), а также увеличению инвестиций в модернизацию и обновление сетевой инфраструктуры.

