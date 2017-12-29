Революционная технология по ремонту ротора от компании "ВЭРЗ"

С гордостью сообщаем, что в 2017 году "Воротынский энергоремонтный завод", который входит в ГК "Москабельмет", разработал универсальную технологию, которая впервые в России позволяет осуществлять ремонт ротора с явно выраженными несъемными полюсами, вес которых составляет более 5 тонн. Для этого на предприятии был установлен высокотехнологичный станок, позволяющий осуществлять намотку катушек на ротор с несъемными полюсами.

Благодаря революционной разработке "Воротынский энергоремонтный завод" единственный в России может отремонтировать ротор весом до 12 тонн.

Ранее мы рассказывали, что ГК "Москабельмет" занимается выпуском не только высокотехнологичной кабельной продукции, но и полным циклом ремонтных и сервисных работ электродвигателей, генераторов и трансформаторов, за который отвечает "Воротынский энергоремонтный завод".

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