"Ростелеком" продолжает активно развивать сетевую инфраструктуру в Мурманской области

"Свободой надо уметь пользоваться"
Интервью с Денисом Фоминым, директором по развитию "ТехИнвест-М"
11 января 2018, 15:29
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
26 декабря 2017 года "Ростелеком" завершил первый этап масштабного проекта по развитию сетевой инфраструктуры на территории Мурманской области. Целью проекта является создание единой сети мониторинга, приведение всех участков сети Заполярья к единому стандарту и обеспечение качественными услугами связи абонентов компании.
Проект по умощнению сети стартовал на территории области в середине 2017 года, и состоял из трех направлений:
• расширение магистральных каналов между городами Мурманск и Санкт-Петербург;
• расширение внутризоновых каналов между крупнейшим узлами Мурманской области;
• расширение местных каналов на узлах доступа регионального центра и городов области.
За шесть месяцев технические специалисты компании модернизировали сетевое оборудование, заменив устаревшие маршрутизаторы на более мощные и современные, расширили магистральные каналы – это позволило абонентам пользоваться новыми высокотехнологичными сервисами.
Помимо этого был модернизирован один из узлов широкополосного доступа в городе Мурманске, что оказало существенное влияние на качество предоставляемых услуг абонентам всей области.
"Поставленные задачи требовали особенного профессионализма и слаженности действий технических специалистов компании. Работа велась по графику семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки. Полностью проект будет реализован в первой половине 2018 года. Усиление мощности сети позволит абонентам Заполярья использовать современные услуги связи без ограничений скорости", - отмечает директор Мурманского филиала ПАО "Ростелеком" Ольга Шаньгина.