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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сборы платежей за электроэнергию в Чеченской Республике выросли на 3,5%

Сборы платежей за электроэнергию в Чеченской Республике выросли на 3,5%

11 января 2018, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

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В 2017 году управляемое МРСК Северного Кавказа Общество "Чеченэнерго" (входит в группу компаний "Россети") выполнило плановый показатель по сбору денежных средств за потребленные энергоресурсы. Снижение уровня дебиторской задолженности и недопущение роста неплатежей были в числе первоочередных задач, которые поставил перед энергокомпанией глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По итогам минувшего года на 3,5 % вырос уровень собираемости платежей за потребленную электроэнергию по сравнению с 2016 г.
В 2017 году потребителям АО "Чеченэнерго" была отпущена электроэнергия на сумму 5 млрд 317,9 млн руб. Сборы денежных средств составили 4 млрд 389,34 млн руб., в результате чего уровень оплаты составил 82,5 %. Для сравнения – в 2016 г. потребители оплатили 79 % поставок.

Чтобы снизить рост задолженности по населению АО "Чеченэнерго" использовало все законные меры. Этому способствовало и ужесточение законодательства в отношении неплательщиков. В 2017 вступили в силу новые правила введения полного и (или) частичного ограничения электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.05.2017. Документ значительно упростил порядок введения режима ограничения подачи электроэнергии.

На сегодняшний день это крайняя и наиболее действенная мера воздействия на неплательщиков. Нововведения дают возможность гарантирующему поставщику прекращать электроснабжение в один этап, независимо от объема задолженности.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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