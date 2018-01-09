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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Архэнерго" электрифицировали поселок в Коношском районе

Специалисты Архэнерго электрифицировали поселок в Коношском районе

11 января 2018, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО

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Сотрудники филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") обеспечили технологическое присоединение к электросетям дачного поселка Бобровка в Коношском районе Архангельской области. Централизованного электроснабжения дачники ждали более 30 лет.

На территории СНТ "Бобровка" располагается около 130 домов с земельными участками. Большинство дачников приезжает только на лето и обходится без электроэнергии. Но многие садоводы приобрели дизельные генераторы и регулярно закупали топливо, а также мирились с шумом и выхлопами ДЭС. Теперь эти проблемы позади.

Помощь в финансировании проекта электрификации оказали власти района и области. Работы по технологическому присоединению к электросетям произведены силами сотрудников Коношского РЭС и службы высоковольтных линий производственного отделения "Плесецкие электрические сети".

Энергетики построили воздушную линию электропередачи длиной 472 метра (отпайка от линии 35 кВ "Пономарёвская") и установили комплектную трансформаторную подстанцию 400 кВА 35/0,4 кВ, оснащенную современным оборудованием. КТП предназначена для понижения напряжения до конечных потребителей. Линия смонтирована на железобетонных опорах с использованием самонесущего изолированного провода. Электроснабжение будет поступать от подстанции 220 кВ "Коноша", запас мощности которой позволит подключать новых потребителей в будущем (загрузка центра питания составляет около 6%).

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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