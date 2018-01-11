В Британии "чистая" энергетика в три раза обогнала угольную

Ветровые электростанции предлагают британским потребителям самые низкие цены на электроэнергию, поэтому от правительства страны ждут активных действий по развитию "чистой" энергетики, пишет сайт ВВС.

В этом году британские ветровые электростанции генерировали на 75% больше электричества, чем угольные. Солнечные в свою очередь обогнали угольные на 50% — об этом в своем отчете сообщила компания MyGridGB. В целом, возобновляемые источники производили больше энергии, чем традиционные электростанции 315 дней 2017 года (по данным на 12 декабря). Ветер "обгонял" уголь на протяжении 263 дней, а солнце "побеждало" ископаемое топливо 180 дней.

С апреля по август было всего 10 дней, когда угольным электростанциям удалось выработать больше энергии, чем солнечным. За год возобновляемые источники в три раза превзошли по генерации угольные электростанции Великобритании. По данным BM Reports и Университета Шеффилда, в 2017 было установлено сразу несколько "зеленых" рекордов, включая 24 часа только на "чистой" энергии и падение цен на ветровую энергетику.

"Отказаться от угля не так сложно — он обеспечивает всего 7% генерации энергии в нашей стране. Но если Британия продолжит использовать природный газ в том же объеме, мы не сможем сократить количество парниковых выбросов к 2020 году и продолжим зависеть от мировых цен на топливо", — заявил доктор Эндрю Кроссленд из MyGridGB.

Поэтому правительство должно принять дополнительные меры по развитию возобновляемой энергетики. Изначально именно грамотная политика в этой области позволила добиться таких впечатляющих результатов по переходу на "чистые" источники. "Консервативному правительству стоит быть смелее и разрешить строительство прибрежных ветровых электростанций в тех регионах страны, где они необходимы. Ведь сейчас это самый дешевый источник электроэнергии для потребителей, — считает исполнительный директор RenewableUK Эмма Пинчбэк. — Тогда 2018 год сможет стать „золотым“ для возобновляемых источников электроэнергии в Великобритании".

Хайтек