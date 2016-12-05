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Пресс-релизы

Волгоградская СЭС начала отпуск электроэнергии в сеть

Волгоградская СЭС начала отпуск электроэнергии в сеть

11 января 2018, 16:46
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО "АТС") официально уведомил группу компаний "Хевел" о предоставлении с 1 января текущего года Волгоградской солнечной электростанции права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке. Это означает, что все регламентные мероприятия были завершены в срок и Волгоградская СЭС, построенная "Хевел" в 2017 году, начала плановый отпуск электроэнергии в сеть.

Право на строительство объекта солнечной генерации мощностью 10 МВт было получено структурами группы компаний "Хевел" по итогам отбора в 2014 году. Ввод Волгоградской СЭС позволит сократить выбросы СО2 на 10 тыс. тонн и обеспечит выработку около 12 млн кВт*ч ежегодно.

Таким образом, в настоящее время сетевые солнечные электростанции под управлением группы компаний "Хевел" общей мощностью 139 МВт работают на оптовом рынке электроэнергии и мощности и поставляют электроэнергию в сеть. Эти электростанции построены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 "О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности". Документ предполагает строительство в России 1,7 ГВт солнечной генерации до 2020 года.

Компания: Хевел
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