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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Жители Ливенского района благодарят специалистов Орелэнерго за надежную и качественную работу

Жители Ливенского района благодарят специалистов Орелэнерго за надежную и качественную работу

11 января 2018, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО

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В адрес Ливенского РЭС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" поступило благодарственное письмо от жителей поселка Березово-Воротынск Ливенского района Орловской области. Жители благодарят энергетиков Ливенского района электрических сетей за надежную и качественную работу в зимний период.

Электрические сети, питающие поселок Березово-Воротынск, проходят преимущественно через лесной массив. Это обстоятельство в случае непогоды увеличивает угрозу падения деревьев на провода и последующих перебоев в подаче электроэнергии. Специалисты Ливенского РЭС предпринимают все необходимые меры для предотвращения аварийных отключений, уделяя самое серьезное внимание расчистке и расширению просек воздушных ЛЭП и их техническому обслуживанию. Авторы письма указывают на важность этой работы, поскольку по линиям в поселок поступает "жизненно важная электроэнергия".

Кроме того, в письме отмечается слаженная работа диспетчеров Ливенского РЭС, которые "всегда квалифицированно отвечают на вопросы и оперативно решают проблемы с подачей электроэнергии".

"От всей души хотим выразить благодарность и сердечную признательность всему коллективу ЛРЭС за добросовестное и четкое выполнение своих профессиональных обязанностей. Надеемся, что энергетики и дальше будут стоять на страже нашего спокойствия, и всегда будут готовы прийти на помощь в трудную минуту", - пишут жители поселка Березово-Воротынский.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго"
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