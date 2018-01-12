Австралийская AGL планирует заместить выводимую из эксплуатации 2 ГВт угольную ТЭС Liddell пиковыми ТЭС и генерацией на базе ВИЭ

Австралийская энергокомпания AGL проинформировала об отказе от планов продления на 5 лет срока эксплуатации своей угольной ТЭС Liddell мощностью 2 ГВт, расположенной в регионе Хантер (Hunter region) в штате Новый Южный Уэльс (New South Wales Australia). Обеспечить возможность замещения мощности ТЭС Liddell, выводимой из эксплуатации в 2022 г., предполагается за счет мощностей пиковых ТЭС, работающих на газе и угле, ВИЭ-генерации, накопителей энергии и возможностей ценозависимого потребления, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен Планом развития генерации в штате Новый Южный Уэльс (New South Wales Generation Plan).

Так, планом предусмотрены: сооружение газотурбинной установки (ГТУ) мощностью 250 МВт в Ньюкасле (Newcastle), модернизация 100 МВт угольной ТЭС в Бейсуотере (Bayswater), а также строительство в штате Новый Южный Уэльс пиковой генерации, работающей на газе, и ВИЭ-генерации суммарной мощностью 500 МВт и 1 600 МВт соответственно. AGL также рассматривает возможность строительства в регионе ГАЭС. Общий объем инвестирования в проекты сооружения замещающей генерации составляет $ 1 млрд., из которых $ 370 млн планируется направить на первоочередные проекты.

По оценке, проведенной компанией, замена выбывающих мощностей ТЭС Liddell сооружением новых станций позволит обеспечить более длительный срок эксплуатации генерирующих мощностей (15-30 лет вместо планировавшихся 5 лет для угольной ТЭС). Кроме того, средняя стоимость электроэнергии, производимой замещающей генерацией, составит $ 62,3 МВт за 1 МВтч, в то время как при продлении срока эксплуатации ТЭС Liddell стоимость вырабатываемой ею электроэнергии составит $ 80 за 1 МВтч.

