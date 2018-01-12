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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики обратились к генералу армии за помощью

Энергетики обратились к генералу армии за помощью

12 января 2018, 15:09
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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Долги ФГБУ "ЦЖКУ", учрежденного Министерством обороны с целью содержания объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг вооруженным силам РФ, уже превысили 1,2 млрд рублей. Не получив никаких гарантий по выплате долгов к концу года, Дальневосточная энергетическая компания обратилась к заместителю Министра обороны РФ, генералу армии Дмитрию Булгакову.

– В схожей ситуации с "Оборонэнергосбытом", которая складывалась несколькими годами ранее, на уровне Дмитрия Витальевича было проведено совещание со всеми участниками процесса, и решение было найдено. У ДЭК заключены госконтракты, под которые выделены лимиты. Лимиты предусматривают конкретные объемы потребления электроэнергии и 100% оплату этих объемов. Подписывая госконтракт, государство выступает гарантом двусторонних отношений. Сегодня мы не видим со стороны предприятия никаких перспектив, и считаем, без вмешательства со стороны руководства армии ситуация не разрешится, – комментирует исполнительный директор ПАО "ДЭК" Виктор Милуш.

В середине декабря ПАО "ДЭК" начало уведомительную процедуру, предшествующую ограничению объектов, ранее входивших в категорию так называемых "неотключаемых" потребителей. В течение двух месяцев ФГБУ "ЦЖКУ" должно реализовать схему обеспечения резервного питания объектов на своем предприятии и уведомить энергокомпанию о готовности к введению полного ограничения.

На сегодняшний день ДЭК фактически кредитует военных, отвлекая огромные денежные средства из энергосистемы Дальнего Востока в самый разгар отопительного сезона. А это уже чревато тяжелыми последствиями для всего региона, в случае возникновения любой нештатной ситуации. Многие энергообъекты сильно изношены, на замену и поддержание их работы требуются колоссальные средства, которых на сегодня нет в связи с наличием таких огромных долгов.

Компания: ПАО "ДЭК"
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