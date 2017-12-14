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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Максимум электропотребления в Ростовской области в 2017 году пришелся на 8 августа

Максимум электропотребления в Ростовской области в 2017 году пришелся на 8 августа

12 января 2018, 17:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО

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Максимум потребления электроэнергии в сети МРСК Юга в Ростовской области в 2017 году пришелся на 14 час. 20 мин. 8 августа. Пиковая нагрузка в это время составила 2450 МВт.

По информации Ростовского Гидрометцентра в этот день на территории области было очень жарко - температура воздуха составила 37°. Компания успешно справилась с повышенными нагрузками, чему способствовала своевременная и качественная подготовка к пиковым нагрузкам на энергосистему и пожароопасному периоду.

Минимальное потребление в 2017 году зафиксировано в 5 час. 20 мин. утра 12 июня – клиенты ростовского филиала МРСК Юга потребили 974,5 МВт. Это утро выдалось прохладным - 13°.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
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