Маленькие гости большой станции

Энергетическое сердце Оренбурга посетила еще одна экскурсионная группа. На этот раз в гости к теплоэнергетикам пришли воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Гармония".

Прогулка по энергообъекту прошла в рамках профориентации ребят. И нужно сказать, что Сакмарская ТЭЦ вдохновила юных гостей: массивные котлы и турбины, щит управления, поражающий своими масштабами и, конечно, увлекательный рассказ старшего начальника смены электростанции и по совместительству экскурсовода Вадима Адрова.

- Скажите, а отсюда правда можно управлять всем электричеством и теплом в городе? – удивленно спросили ребята на главном щите.

- Да. Здесь видны все параметры, - заверил экскурсовод.

"Профориентация очень важна, - отметила куратор группы Яна Озерская. – Мы стараемся обращать на это особое внимание. Посещаем разные предприятия города. У вас, конечно, очень серьезный объект. Оказаться здесь – большая удача!".

Кто знает, возможно, кто-то из этих ребят выучится на теплоэнергетика, и Сакмарская ТЭЦ станет для него привычным рабочим местом.

"Учитесь, ребята! Мы будем рады новой смене энергичных и трудолюбивых коллег!", - сказал в завершении Вадим Адров.