На Верхней Волге проходит зимний паводок

На гидроузлах Каскада Верхневолжских ГЭС (Угличская и Рыбинская ГЭС) наблюдается редкое природное явление - зимний паводок. В декабре 2017 в бассейне Верхней Волги было зафиксировано беспрецедентное увеличение притока. В частности боковой приток к створу Рыбинской ГЭС в декабре в два с половиной раза превысил среднемноголетние значения. Это связано с обильными осадками, установившейся теплой погодой, нехарактерной для настоящего времени года, (в Рыбинске преобладала теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 5-6°С выше климатической нормы).

11 января 2018 объем притока составил 2100 м3/с, уровень воды в Рыбинском водохранилище находится на отметке 101,60 м БС (НПУ - 101,81 м БС); уровень воды в Горьковском водохранилище - 88,48 м БС. Эти значения значительно превышают среднемноголетние для данного периода, но меньше отметки нормального подпорного уровня водохранилищ. Соответственно, даже в этой ситуации сооружения, водозаборы, жилые и производственные здания, возведенные в соответствии с установленными в нормативных документах требованиями, не могут подвергнуться подтоплению.

Сейчас Рыбинский гидроузел работает с расходом 2546 м3/с, что соответствует указаниям Росводресурсов, весь расход воды пропускается через гидроагрегаты Рыбинской ГЭС, холостые сбросы не производятся. Согласно требований, установленных Правилами использования водных ресурсов Рыбинского водохранилища, к началу половодья оно должно быть сработано, ориентировочно до отметки 99,70 м, с целью создания резервной емкости для защиты населенных пунктов возможных подтоплений. Соответственно, объем расхода воды в районе Рыбинского гидроузла уменьшаться в ближайшее время не будет.

Визуально наблюдаемый рост уровня отметки Волги в черте города Рыбинска, а также ниже по течению, обусловлен в том числе такими объективными причинами, как образование ледовых подпоров и сужения русла реки из-за ледообразования.

Рыбинская и Угличская гидроэлектростанции работают в штатном режиме.

Деятельность гидроэлектростанций находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск половодья и паводков на ГЭС устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов России в лице Федерального агентства водных ресурсов. Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, Росстроем, АО "Системный оператор Единой энергетической системы" с учетом интересов всех водопользователей и задач, стоящих перед этими ведомствами.