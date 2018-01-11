ONI представляет: устройство плавного пуска SFA

В рамках развития ассортимента продукции ONI® для формирования комплексных решений в промышленности и энергетике на рынок выводится устройство плавного пуска SFA ONI®.
Это надежное, эффективное и простое решение для управления электродвигателями.
Устройство плавного пуска ONI SFA разработано специально для обеспечения плавного запуска и остановки электродвигателя с минимальными затратами и максимальной эффективностью.
Основные достоинства устройства плавного пуска SFA ONI®
- Продуманная конструкция: простое и функциональное решение по принципу "поставил и забыл";
- Высокая надежность: силовые компоненты от лидеров мирового рынка SEMICRON и IXYS;
- Быстросъемная клеммная колодка для подключения сигнальных проводников: простой и быстрый ввод оборудования в эксплуатацию;
- Встроенный BYPASS: минимизация тепловыделения в шкафу и увеличения числа пусков в час;
- Цельноалюминиевый корпус: он же эффективный радиатор, обеспечивающий отвод выделяющегося при работе оборудования тепла;
- Релейный выход: настройка сигнализации в случае аварии на оборудовании.
Области применения устройства плавного пуска SFA ONI®
- Насосные установки;
- Вентиляторные установки;
- Установки в сфере ЖКХ;
- Другие сферы: устройства и установки, требующие минимизации пусковых токов, без необходимости регулирования скорости и/или направления вращения двигателя в процессе работы и не требующие развития максимального момента при пуске (краны, лебёдки и т.п.)