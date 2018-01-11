ONI представляет: устройство плавного пуска SFA

В рамках развития ассортимента продукции ONI® для формирования комплексных решений в промышленности и энергетике на рынок выводится устройство плавного пуска SFA ONI®. Это надежное, эффективное и простое решение для управления электродвигателями.

Устройство плавного пуска ONI SFA разработано специально для обеспечения плавного запуска и остановки электродвигателя с минимальными затратами и максимальной эффективностью.

Основные достоинства устройства плавного пуска SFA ONI®

Продуманная конструкция: простое и функциональное решение по принципу "поставил и забыл";

простое и функциональное решение по принципу "поставил и забыл"; Высокая надежность: силовые компоненты от лидеров мирового рынка SEMICRON и IXYS;

силовые компоненты от лидеров мирового рынка SEMICRON и IXYS; Быстросъемная клеммная колодка для подключения сигнальных проводников: простой и быстрый ввод оборудования в эксплуатацию;

простой и быстрый ввод оборудования в эксплуатацию; Встроенный BYPASS: минимизация тепловыделения в шкафу и увеличения числа пусков в час;

минимизация тепловыделения в шкафу и увеличения числа пусков в час; Цельноалюминиевый корпус: он же эффективный радиатор, обеспечивающий отвод выделяющегося при работе оборудования тепла;

он же эффективный радиатор, обеспечивающий отвод выделяющегося при работе оборудования тепла; Релейный выход: настройка сигнализации в случае аварии на оборудовании.

Области применения устройства плавного пуска SFA ONI®