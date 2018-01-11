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Новости компаний

ONI представляет: устройство плавного пуска SFA

ONI представляет: устройство плавного пуска SFA

12 января 2018, 16:35
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В рамках развития ассортимента продукции ONI® для формирования комплексных решений в промышленности и энергетике на рынок выводится устройство плавного пуска SFA ONI®. Это надежное, эффективное и простое решение для управления электродвигателями.

Устройство плавного пуска ONI SFA разработано специально для обеспечения плавного запуска и остановки электродвигателя с минимальными затратами и максимальной эффективностью.

Основные достоинства устройства плавного пуска SFA ONI®

  • Продуманная конструкция: простое и функциональное решение по принципу "поставил и забыл";
  • Высокая надежность: силовые компоненты от лидеров мирового рынка SEMICRON и IXYS;
  • Быстросъемная клеммная колодка для подключения сигнальных проводников: простой и быстрый ввод оборудования в эксплуатацию;
  • Встроенный BYPASS: минимизация тепловыделения в шкафу и увеличения числа пусков в час;
  • Цельноалюминиевый корпус: он же эффективный радиатор, обеспечивающий отвод выделяющегося при работе оборудования тепла;
  • Релейный выход: настройка сигнализации в случае аварии на оборудовании.

Области применения устройства плавного пуска SFA ONI®

  • Насосные установки;
  • Вентиляторные установки;
  • Установки в сфере ЖКХ;
  • Другие сферы: устройства и установки, требующие минимизации пусковых токов, без необходимости регулирования скорости и/или направления вращения двигателя в процессе работы и не требующие развития максимального момента при пуске (краны, лебёдки и т.п.)

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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