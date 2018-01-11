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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Павел Ливинский представил коллективу "Ленэнерго" нового генерального директора компании Андрея Рюмина

Павел Ливинский представил коллективу Ленэнерго нового генерального директора компании Андрея Рюмина

12 января 2018, 15:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЛЕНЭНЕРГО

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Сегодня, 12 января 2018 года, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский представил трудовому коллективу ПАО "Ленэнерго" нового генерального директора компании Андрея Рюмина.

Ранее Совет директоров "Ленэнерго" в рамках заочного заседания единогласно постановил избрать Андрея Рюмина новым руководителем сетевой компании.

Во вступительном слове Павел Ливинский обозначил стратегические задачи, которые стоят в целом перед "Россетями" и сделал акцент на ключевых целях "Ленэнерго" - построении цифровой сети, консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, улучшении финансово-экономических показателей.

"Андрей Валерьевич понимает и всецело разделяет новую идеологию развития "Россетей". Уверен, вместе с командой он успешно справится со всеми поставленными задачами. Считаю назначение Андрея Рюмина на должность генерального директора не только кадровым усилением "Ленэнерго", но и всей группы "Россети", – отметил Павел Ливинский.

В свою очередь, Андрей Рюмин поблагодарил Павла Ливинского за оказанное доверие и поприветствовал сотрудников "Ленэнерго".

"Я рад стать частью коллектива старейшего электросетевого предприятия страны. Вместе нам предстоит построить компанию будущего, по-настоящему инновационную, сильную структуру. Убежден, у нас есть все условия и возможности для того, чтобы быть флагманом российской электроэнергетики", – отметил Андрей Рюмин.

Справочно:

Андрей Валерьевич Рюмин родился 12 июня 1980 года.

В 2002 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 2004 году получил степень кандидата экономических наук в Аспирантуре Института проблем рынка Российской академии наук.

С 2002 по 2011 годы занимал различные руководящие должности в ведущих российских инвестиционных и промышленных компаниях.

В 2011 назначен на должность заместителя генерального директора ОАО "Объединенная энергетическая компания", а в 2013 году возглавил ОЭК.

В 2014 - 2016 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 2016 - 2017 году – независимый директор, член совета директоров ОАО "Мосэнерго".

Компания: ПАО "Россети"

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