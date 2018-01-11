Павел Ливинский представил коллективу "Ленэнерго" нового генерального директора компании Андрея Рюмина

Сегодня, 12 января 2018 года, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский представил трудовому коллективу ПАО "Ленэнерго" нового генерального директора компании Андрея Рюмина.

Ранее Совет директоров "Ленэнерго" в рамках заочного заседания единогласно постановил избрать Андрея Рюмина новым руководителем сетевой компании.

Во вступительном слове Павел Ливинский обозначил стратегические задачи, которые стоят в целом перед "Россетями" и сделал акцент на ключевых целях "Ленэнерго" - построении цифровой сети, консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, улучшении финансово-экономических показателей.

"Андрей Валерьевич понимает и всецело разделяет новую идеологию развития "Россетей". Уверен, вместе с командой он успешно справится со всеми поставленными задачами. Считаю назначение Андрея Рюмина на должность генерального директора не только кадровым усилением "Ленэнерго", но и всей группы "Россети", – отметил Павел Ливинский.

В свою очередь, Андрей Рюмин поблагодарил Павла Ливинского за оказанное доверие и поприветствовал сотрудников "Ленэнерго".

"Я рад стать частью коллектива старейшего электросетевого предприятия страны. Вместе нам предстоит построить компанию будущего, по-настоящему инновационную, сильную структуру. Убежден, у нас есть все условия и возможности для того, чтобы быть флагманом российской электроэнергетики", – отметил Андрей Рюмин.

Справочно:

Андрей Валерьевич Рюмин родился 12 июня 1980 года.

В 2002 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 2004 году получил степень кандидата экономических наук в Аспирантуре Института проблем рынка Российской академии наук.

С 2002 по 2011 годы занимал различные руководящие должности в ведущих российских инвестиционных и промышленных компаниях.

В 2011 назначен на должность заместителя генерального директора ОАО "Объединенная энергетическая компания", а в 2013 году возглавил ОЭК.

В 2014 - 2016 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 2016 - 2017 году – независимый директор, член совета директоров ОАО "Мосэнерго".