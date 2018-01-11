"Пензаэнерго" продолжает активно развивать систему интеллектуального учета электроэнергии

В рамках реализации программы развития учета электроэнергии в 2018 году специалисты филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" запланировали установить 620 однофазных, 18 трехфазных приборов учета электроэнергии, 10 пунктов коммерческого учета 6-10 кВ и 3 устройства сбора и передачи данных. Помимо этого, будет произведена замена 732 трехфазных приборов учета на подстанциях филиала 35 кВ и выше.

Работы пройдут в населенных пунктах Бессоновского, Городищенского, Тамалинского, Нижнеломовского и Каменского районов. Энергетики филиала "Пензаэнерго" установят абонентам приборы учета нового поколения с дистанционным считыванием показаний, производящие измерение и учет электроэнергии и мощности с классом точности 1.0 и выше. Кроме того, новые счетчики имеют встроенный тарификатор, который позволяет проводить учет электроэнергии по ночному и дневному времени суток. Переход на многотарифный расчет позволяет потребителю экономить.

Новые счетчики устанавливаются потребителям филиала "Пензаэнерго" бесплатно, абоненты также избавлены от затрат на обслуживание и содержание прибора учета.

Также в рамках развития системы учета электроэнергии на отпайках ВЛ-6/10 кВ, подключенных к центрам питания ПС 110/10 кВ "Арбеково-2", ПС 35/10 кВ "ГСД", ПС 110/10 кВ "Средняя Елюзань", ПС 110/35/10кВ "Тамала", ПС 110/10/6 кВ "Заводская", ПС 110/6кВ "ЭМЗ" будет установлено 10 пунктов коммерческого учета. Модернизация оборудования сбора и передачи данных также пройдет на трех подстанциях: на ПС 110/10 кВ "Юбилейная", ПС 110/35/10кВ "Тамала" и ПС 110/10 кВ "Изумрудная" установят устройства, способные опрашивать от 25 до 100 приборов учета. Программа развития учета электроэнергии действует в филиале "Пензаэнерго" уже более 7 лет. Установка современных интеллектуальных приборов учета позволит энергетикам получать точные оперативные показания расхода электроэнергии абонентами, а также составить наиболее полную картину потерь электроэнергии на конкретном участке линии электропередачи.