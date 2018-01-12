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Отраслевые новости: В мире

Правительство одобрило проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров

Правительство одобрило проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров

12 января 2018, 16:18
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС

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Правительство РФ одобрило проект соглашения Евразийского экономического союза о маркировке товаров средствами идентификации, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения Евразийского экономического союза о маркировке товаров средствами идентификации", — говорится в справке к документу. Цель соглашения – обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение. Соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС и устанавливает базовые подходы.

Также соглашением предусматривается распределение между Евразийской экономической комиссией и государствами ЕАЭС полномочий по формированию общей системы маркировки товаров в рамках ЕАЭС. Как отмечает кабмин, соглашение не будет препятствовать действию существующих на дату вступления его в силу национальных систем маркировки.

Сообщается, что в отношении введения маркировки после вступления соглашения в силу будет установлен уведомительный порядок, который предусматривает заблаговременное направление государствами ЕАЭС уведомления о намерениях по введению национальной маркировки или предложения о совместном введении маркировки в ЕАЭС в целом, рассмотрение таких уведомлений или предложений другими государствами ЕАЭС, последующее введение маркировки государством-инициатором в одностороннем порядке или совместно с другими государствами ЕАЭС.

В соответствии с законодательством РФ соглашение после подписания подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

В октябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что маркировку товаров из различных групп внутри ЕАЭС надо ускорить. По его мнению, это оздоровит рынок, и поможет бороться с контрафактом.

РИА Новости

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