Россия поддержит производителей измерительной техники на мировых рынках сбыта

Российская Федерация поддержит национальных производителей измерительной техники на мировых рынках сбыта. Решение об оказании соответствующих мер поддержки экпортоориентированным предприятиям принято Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Проект реализуется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), соорганизатором выступит Российский экспортный центр (РЭЦ).

Новый проект поможет снять ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются отечественные производители измерительной техники при выходе на внешний рынок. Как правило, они связаны с высокими ввозными пошлинами и техническими барьерами. К примеру, на сегодняшний день так называемая СЕ сертификация является обязательной процедурой в странах ЕС, подтверждающей соответствие продукции европейским стандартам качества и обеспечивающей доступ на европейский рынок. Это всем известная маркировка "СЕ", а для измерительных приборов еще и специальная метрологическая маркировка "М".

Подтверждение соответствия директиве ЕС об измерительных приборах осуществляют нотифицированные лаборатории. Причем компания-производитель из страны, не входящей в ЕС, не может напрямую обратиться в такую лабораторию, только через уполномоченного представителя ЕС в этой сфере. Если к этому добавить особые требования к технической документации на предмет ее соответствия применяемым европейским нормам, то можно представить общую картину организационных и технических трудностей, с которыми сталкиваются наши производители. Очень небольшая часть их них, и в основном, это отечественные компании – лидеры на рынке измерительной техники, проходят этот трудный путь. Еще часть обращается к услугам коммерческих посредников, а остальные просто не рискуют, хотя потенциально готовы экспортироваться.

Именно эту часть вопросов готовы решать для производителей измерительной техники Росстандарт и РЭЦ, поскольку располагают широким кругом международных полномочий и компетенций в сфере обеспечения единства измерений.

"Большое число производителей измерительной техники в нашей стране обладает серьезным экспортным потенциалом, и зачастую таким компаниям не хватает только хорошей рыночной аналитики и поддержки в преодолении барьеров на внешних рынках. Сейчас в нашем распоряжении есть все необходимые для этого инструменты промышленной политики", - отмечает руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

На сегодня РЭЦ имеет 16 различных специальных программ поддержки экспортеров. Речь идет о субсидировании процентных ставок по экспортным кредитам, предоставлении банковских гарантий. Среди мер поддержки также компенсация части затрат, связанных с транспортировкой, сертификацией, защитой прав интеллектуальной собственности, экспортные НИОКР.

В рамках нефинансовых мер производителям оказывается помощь при снятии административных и иных барьеров, консультирование компаний по специфике выхода на те или иные рынки, поиске потенциальных покупателей, организации диалога на межправительственном уровне.

"РЭЦ обладает всей полнотой компетенций по оказанию необходимой помощи, как опытным экспортерам, так и компаниям, только планирующим выходить на международный рынок. За девять месяцев мы помогли порядка 4 тысячам экспортёров на сумму около 8,7 млрд рублей, в следующем году планируем обеспечить деятельность свыше 7 тысяч компаний", - подчеркивает глава Группы компаний Российского экспортного центра Петр Фрадков.

Справочно. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) – федеральный орган исполнительной власти РФ, отвечает за реализацию политики по линии Минпромторга России и в рамках компетенции ведомства.

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) – государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Для формирования концепции "единого окна" в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР") и АО РОСЭКСИМБАНК. В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию "системных" ограничений. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра.