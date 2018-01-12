Руководитель МРСК Северного Кавказа посетил филиал "Каббалкэнерго"

Генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев в ходе рабочей поездки в г. Нальчик провел производственное совещание в филиале "Каббалкэнерго" и АО "Каббалкэнерго", встретился с трудовым коллективом. Во время встречи с руководством филиала и АО "Каббалкэнерго" были предметно обсуждены актуальные производственные вопросы комплексного подхода к решению проблем, влияющих на успешное функционирование республиканской энергосистемы.

Среди них прохождение осенне-зимнего периода, выполнение ремонтной программы, сборы платежей за электроэнергию, текущие тарифные решения в республике, от которых зависит экономика энергопредприятия, взаимодействие с органами власти Кабардино-Балкарии.

Юрий Зайцев отметил, что по достигнутым в 2017 году показателям филиал стал одним из лучших в МРСК Северного Кавказа и призвал не снижать эту планку. Руководитель компании дал положительную оценку взаимодействию персонала диспетчерской и ремонтно-восстановительной служб филиала "Каббалкэнерго" в ходе проведенной 7 января внезапной учебной тренировки по повышению оперативности реагирования при ликвидации аварий в электросетевом комплексе, инициированной компанией "Россети". В свою очередь директор филиала Олег Калинкин сообщил, что во время новогодних праздников электроснабжение потребителей на территории ответственности компании осуществлялось без сбоев, в штатном режиме.

Одной из ключевых тем совещания стала тема снижения рисков в сфере обеспечения безопасности, которая в современных условиях выходит на первый план, проведения комплекса мероприятий по повышению эффективности в соответствии с требованиями локальных и иных нормативных актов. В филиале эти вопросы будет курировать советник генерального директора МРСК Северного Кавказа по безопасности Мурат Асанов.

Участники встречи также рассмотрели вопросы реализации "дорожной карты" консолидации сетей, снижения потерь, энергосбытовой деятельности. "Вся работа должна вестись совместно, в том числе по ликвидации дебиторской задолженности. От слаженности и конструктивности действий зависит надежность электросетевого комплекса, которая обеспечивает стабильную работу предприятий и социально значимых объектов", - резюмировал Юрий Зайцев.

В ходе совещания участники озвучили предложения по дальнейшему развитию, наметили планы на 2018 г. Юрий Зайцев еще раз отметил, что, несмотря на все сложности, основной задачей энергетиков остается надежность и безопасность энергоснабжения и поблагодарил персонал за хорошую работу.