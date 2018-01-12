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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Рязаньэнерго – лауреат конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования

Рязаньэнерго – лауреат конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования

12 января 2018, 14:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" награжден дипломом лауреата смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области в 2017 году.

Предприятие отмечено в номинации "Социальное партнерство: шефы профессиональная образовательная организация". Награду директору предприятия Михаилу Подлягину вручил Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Организатором конкурса выступает Правительство Рязанской области. Его цель - определение предприятий и организаций региона, индивидуальных предпринимателей, наиболее активно оказывающих помощь городским и сельским школам, детским садам, ссузам.

"Рязаньэнерго" на протяжении нескольких лет сотрудничает со Скопинским электротехническим колледжем. В 2016 году филиал заключил с ним соглашение, согласно которому предприятие стало базовым для этого образовательного учреждения. Тесное сотрудничество с колледжем ведется по вопросам повышения квалификации, профпереподготовки и обучения персонала в соответствии с потребностями рязанской энергосистемы. Кроме того, студенты колледжа имеют возможность прохождения практики в организации и работы в летнее время в студенческих отрядах "Рязаньэнерго" на объектах энергосистемы.

Благодаря системной и планомерной работе по обучению персонала, в том числе на базе Скопинского электротехнического колледжа, филиал "Рязаньэнерго" готов к решению любых задач, возникающих в повседневной деятельности, а также при ликвидации аварийных ситуаций.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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