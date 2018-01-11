Сотрудники Удмуртэнерго пресекли хищения электроэнергии в праздничные дни

За неделю новогодних праздников с 2 по 8 января 2018 года специалисты филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" проверили 3232 частных домовладений на предмет незаконного потребления электроэнергии. В рейдах, прошедших во всех районах республики, участвовали 248 сотрудников энергокомпании. В ходе проверок, энергетиками были составлены акты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии общим объемом 354 136 кВт.ч.

Так, житель д. Арбайка Алнашского района самовольно подключился к воздушной линии электропередачи, о чем был составлен акт специалистами Алнашского РЭС. В соответствии с действующим законодательством, объем похищенной электроэнергии рассчитывался исходя из пропускной способности наброшенных на ЛЭП проводов. Ущерб, нанесенный электросетевой компании и предъявленный к возмещению, составил более 25 тысяч рублей.

Потребитель из д. Боярка Каракулинского района подключил свой дом к сетям компании в обход договора энергоснабжения. Специалистами РЭС составлен акт бездоговорного потребления на сумму более 63 тысяч рублей.

- Ущерб, который расхитители наносят энергосистеме, напрямую влияет на надежность электроснабжения дисциплинированных потребителей, - говорит начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Ленар Гараев. - Безучетное потребление может стать причиной перепадов напряжения в сети, сбоев подачи электроэнергии,а также тормозит ремонт и реконструкцию электроустановок и в целом негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса республики.

Нарушитель не только наносит ущерб энергосистеме республики, но, в первую очередь, наказывает себя. Зачастую, сумма, предъявляемая за безучетное потребление электроэнергии, многократно превышает стоимость фактического месячного объема электропотребления. Это связано с тем, что убытки определяются расчетным путем. Если предъявленная энергетиками сумма не будет оплачена – дело передается в суд. В этом случае потребитель будет вынужден оплатить еще и судебные издержки.

Энергетики также напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений, нарушитель не только обязан компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечен к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за нарушение правил пользования электроэнергией, устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к сетям.

Филиал "Удмуртэнерго" намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.