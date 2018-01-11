В Окинский район "пришел" интернет по оптическим линиям

"Ростелеком" и "Бурятзолото" реализовали совместный проект по строительству волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в Тункинском и Окинском районах Бурятии. Протяженность новой оптической линии 196 километров, пропускная способность канала составляет 10 Гбит/с. Новая ВОЛС прошла от села Кырен, через села Туран и Монды. Конечной точкой новой линии связи стал рудник "Холбинский", расположенный в Окинском районе. Общая сумма инвестиций составила 53,8 миллионов рублей.

Прокладка новой надежной линии связи обусловлена реализацией программы улучшения социально-бытовых условий на рудниках "Бурятзолото". Как сообщалось ранее, по результатам опроса мнений персонала, проведенного в 2015 г., руководство компании определило приоритетом улучшение качества интернета.

Андрей Сухоруков, начальник отдела информационных технологий ПАО "Бурятзолото":

"Одной из важнейших задач нашей деятельности для нас было и остается обеспечение работникам комфортных условий работы и жизни. Еще в августе этого года мы завершили строительство оптоволоконной линии связи до рудника "Ирокинда" общей протяженностью 65 км, теперь очередь дошла до "Холбинского". Реализация этих важнейших проектов также позволила повысить эффективность оперативного управления производственными процессами и увеличила качество сетевых сервисов. Теперь не только проще держать связь с родными во время вахты, но и гораздо удобнее работать в корпоративной сети".

Андрей Здаров, директор Бурятского филиала ПАО "Ростелеком":

"Теперь мы рассматриваем возможность строительства линий связи до райцентра Окинского района. Для того чтобы охватить "оптикой" село Орлик, необходимо проложить еще 110 километров ВОЛС. Тункинский и Окинский районы находятся в высокогорье, строительство трассы велось в непростых географических условиях. Несмотря на все трудности, "оптика" до рудника "Холбинский" построена в заданный срок".

Реализация этого совместного инвестиционного проекта также имеет высокую социальную значимость. В селах Туран и Монды услуги интернета оказывались только по спутнику на низких скоростях. Теперь жители этих поселков, школы, медучреждения смогут подключиться к скоростному интернету по наземному кабелю, а также подключить цифровое "Интерактивное телевидение" с каналами в формате высокой четкости. Благодаря строительству "оптики" в Тункинском и Окинском районах существенно повысилось качество телефонии, будет происходить развитие сотовой связи, планируется установка банкоматов и платежных терминалов.