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Отраслевые новости: Энергетика

В Оренбурге началась реализация очередного этапа актуализации схемы теплоснабжения

В Оренбурге началась реализация очередного этапа актуализации схемы теплоснабжения

12 января 2018, 16:45
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Группа "Т Плюс" начала реализацию проекта по строительству тепловых сетей для перевода тепловых нагрузок пяти локальных котельных на Сакмарскую ТЭЦ. Мероприятие выполняется в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Оренбурга, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации на период до 2031 года.

Развитие системы теплоснабжения города Оренбурга до 2031 года предусматривает вывод из эксплуатации семи котельных в зоне эффективного действия Сакмарской ТЭЦ, и передачу их нагрузки на теплоэлектроцентраль. Работы по переключению двух из них – котельных "Гидропресс" и "Оренбургский радиатор" - уже завершены в прошлом году.

Следующий этап – перевод нагрузки от котельных "Уральская", "Туркестанская", "Чкалова", "Форштадт" и "ОХПП". Для переключения потребителей этих котельных будут построены несколько участков тепловых сетей.

Проектировщиком выбрано ОАО "Инженерный центр" (г.Оренбург). В настоящее время ведутся инженерные изыскания, идет разработка и согласование планов тепловых сетей и мест установки центральных тепловых пунктов.

Закрытие локальных источников в зоне действия Сакмарской ТЭЦ позволит эффективно использовать имеющийся резерв мощности ТЭЦ, и, как следствие, оптимально расходовать топливо. Результатом должен стать значительный экологический и экономический эффект.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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