В Рыбинске запустят производство морских газотурбинных двигателей

В Ярославской области готовы начать серийное производство морских газотурбинных двигателей на смену украинским силовым установкам.

По информации Минобороны РФ, с 2014 по 2017 годы на мощностях рыбинского ПАО "ОДК-Сатурн" велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам: "М90ФР" мощностью 27500 лошадиных сил, "Агрегат-ДКВП" мощностью 10000 лошадиных сил и "М70ФРУ-Р", которые обеспечат России независимость от импорта с Украины, ранее поставлявшей газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356.

Государственные испытания первых трех образцов уже завершены. Перспективы дальнейшей работы в этом направлении были рассмотрены на совещании, которое 11 января провел на предприятии заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

- Мы пристально следим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, - заявил Юрий Борисов. - А сегодня мероприятия, начатые еще в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам. Мы ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям.

Двигатели, которые будут строиться на "Сатурне", предназначены для широкого спектра кораблей, начиная с судов на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена" и заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.

Кроме морских газотурбинных двигателей, "Сатурн" сегодня осваивает производство ремонтных комплектов для используемых в России украинских авиадвигателей.

- Нас очень интересует изготовление групповых ремонтных комплектов для авиадвигателей украинского производства, которое также осваивается, в частности, здесь, на рыбинском заводе, - рассказал Юрий Борисов. - Мы посмотрим и оценим ход проведения данных работ и сроки поставки ГРК.

Российская газета