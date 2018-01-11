В ходе новогодних рейдов энергетики "Пермэнерго" выявили 146 фактов хищения электроэнергии

За первую декаду января специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" провели 46 рейдов по выявлению и пресечению случаев незаконного потребления электроэнергии.

Энергетики проверили 611 юридических и физических лиц и составили 81 акт о безучетном потреблении электроэнергии на 336 тысяч киловатт-часов и 65 актов о бездоговорном потреблении на 268 тысяч киловатт-часов. Общий объем выявленного незаконного потребления электроэнергии превысил 600 тысяч киловатт-часов. К возмещению предъявлено суммарно порядка 3 миллионов рублей.

Несанкционированное потребление электроэнергии наносит ущерб не только энергокомпании, но и приводит к снижению качества электроэнергии у добросовестных потребителей, перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам.

Напомним, что с 1 января 2016 г. ужесточена административная ответственность за неучтенное потребление электроэнергии, а также за самовольное подключение к электрическим сетям. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ (статья 7.19), нарушителям-физлицам грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, а для юридических лиц штраф достигает 100-200 тысяч. Если ущерб по акту будет составлять более 250 тысяч рублей, то нарушителя могут привлечь и к уголовной ответственности (ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").