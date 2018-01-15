Абоненты АО "Карачаево-Черкесскэнерго" не захотели остаться без света и вернули более 49 миллионов рублей долга

АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети"), согласно действующему законодательству, своевременно уведомляет потребителей о предстоящих ограничениях и (или) отключениях от электроснабжения в случае, если они не погасят свои долги. После этого начинается работа с должниками, и если она не приносит результатов, объекты недобросовестных абонентов отключают от питающих линий электропередачи.

В течение 2017 года диспетчеры районных и городских энергосбытовых отделений АО "Карачаево-Черкесскэнерго" направили уведомления более 18800 абонентам, чья совокупная задолженность составляла 57,1 млн руб. Из этой суммы более 45,3 млн руб. – долг 18552 потребителей частного сектора, и около 11,8 млн руб. – задолженность юридических лиц.

Благодаря комплексным мерам коллективу энергокомпании удалось добиться от 17623 абонентов погашения более 49,2 млн руб. долга, что составляет 94% от суммы первоначальной задолженности согласно направленным уведомлениям.

Остальные должники, которые не отреагировали на предупреждение энергетиков, остались без света - в соответствии с действующим законодательством помещения и жилые дома были отключены от электроснабжения. Восстановлено оно было только после погашения долга.

Таким образом по заявкам АО "Карачаево-Черкесскэнерго" сетевой организацией были обесточены объекты 1131 потребителя частного сектора и 44 юридических лиц, суммарная задолженность которых достигла почти 7,9 млн руб. Кроме того, на этих абонентов легли расходы по компенсации стоимости услуг по отключению и подключению к питающим линиям электропередачи.

Руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" обращает внимание своих потребителей на необходимость своевременных и полных платежей за потребленный энергоресурс, поскольку с начала октября 2017 года постановлением Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 сокращены сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения потребителей. Теперь ограничение может быть введено за любой размер задолженности, а также стало возможным ограничение потребителей, которые ранее относились к категории "неотключаемых".

С полным текстом постановления Правительства РФ от 24.05.2017 № 624, которым установлены новые правила, абоненты АО "Карачаево-Черкесскэнерго" могут ознакомиться на сайте Правительства Российской Федерации по ссылке http://government.ru/docs/all/111770/.