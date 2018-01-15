Электропотребление в ОЭС Сибири за 2017г уменьшилось на 0,6%

По оперативным данным Филиала ОАО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири за 12 месяцев 2017 года составило 205874,2 млн кВт•ч, что на 0,6 % ниже объема потребления за 2016 год (без учета 29 февраля 2016 года снижение составило 0,3%).

Суммарная выработка электроэнергии в ОЭС Сибири в январе – декабре 2017 года составила 202656,1 млн кВт•ч, что на 2,0 % ниже объема выработки за 12 месяцев 2016 года.

При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий по итогам 2017 года составила 108682,8 млн кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем за 12 месяцев 2016 года. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) составила 93943,2 млн кВт•ч, что на 5,9 % ниже в сравнении с предыдущим годом.

Увеличение выработки электроэнергии в 2017 году относительно 2016 года отмечено в энергосистемах: Республики Бурятия – на 11,4 %, Забайкальского края – на 1,0 %, Красноярского края – на 0,8 %, Кемеровской области – на 1,2 %, Омской области – на 1,2 %.

Снижение выработки электроэнергии в 2017 году относительно 2016 года отмечено в энергосистемах: Алтайского края и Республики Алтай – на 4,5 %, Иркутской области – на 2,9 %, Новосибирской области – на 2,3 %, Томской области – на 0,7 %, Республики Хакасия – на 12,3 %, Республики Тыва – на 6,9 %.

Увеличение потребления электроэнергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано в энергосистемах: Республики Бурятия – на 1,6 % (без учета 29 февраля 2016 года увеличение – 1,9 %), Иркутской области – на 0,2 % (без учета 29 февраля 2016 года увеличение – 0,5 %), Новосибирской области – на 0,3 % (без учета 29 февраля 2016 года увеличение – 0,6 %).

Снижение потребление электроэнергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано в энергосистемах: Алтайского края и Республики Алтай – на 0,8 % (без учета 29 февраля 2016 года снижение – 0,5 %), Забайкальского края – на 0,6 % (без учета 29 февраля 2016 года снижение – 0,3 %), Красноярского края – на 1,4 % (без учета 29 февраля 2016 года снижение – 1,1 %), в энергосистеме Кемеровской области – на 0,2 % (без учета 29 февраля 2016 года увеличение – 0,1 %), Омской области – на 0,5 % (без учета 29 февраля 2016 года снижение – 0,2 %), Томской области – на 5,5 % (без учета 29 февраля 2016 года снижение – 5,3 %), Республики Хакасия – на 0,8 % (без учета 29 февраля 2016 года снижение – 0,5 %), Республики Тыва – на 0,4 % (без учета 29 февраля 2016 года снижение – 0,1 %).

Снижение потребления электроэнергии в 2017 году в сравнении с предыдущим годом обусловлено температурным фактором и эффектом высокой базы високосного 2016 года. Так, среднемесячная температура наружного воздуха в январе 2017 годы была выше на 6,6 ºС среднемесячной температуры января 2016 года, в мае – на 2,0 ºС, в октябре – на 4,4 ºС, в ноябре – на 4,8 ºС.

Потребление электроэнергии по ОЭС Сибири в декабре 2017 года составило 20053,7 млн кВт•ч, что сопоставимо с аналогичным показателем 2016 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири в декабре 2017 года составила 19557,7 млн кВт•ч, что на 2,0 % меньше, чем в декабре 2016 года. В том числе суммарная выработка ТЭС и электростанций промпредприятий составила 12289,2 млн кВт•ч, выработка ГЭС – 7266,9 млн кВт•ч. По сравнению с декабрем предыдущего года выработка ТЭС и электростанций промпредприятий увеличилась на 0,4 %, выработка ГЭС снизилась на 5,7 %.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.