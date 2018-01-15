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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики "Т Плюс" в Прикамье усилят борьбу с предприятиями-нарушителями тепловых режимов

Энергетики Т Плюс в Прикамье усилят борьбу с предприятиями-нарушителями тепловых режимов

15 января 2018, 15:16
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В 2018 году к промышленным потребителям в крае будет применяться ограничение подачи тепловой энергии за несоблюдение условий договоров энергоснабжения.

Энергетики Пермского филиала "Т Плюс", "Пермской сетевой компании", "Березниковской сетевой компании" и "Инвестспецпром" (г. Чайковский) успешно прошли первые морозы в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Объекты генерации и тепловые сети отработали с максимальной нагрузкой без инцидентов, население и другие группы потребителей стабильно обеспечивались энергоресурсом.

В период температурного минимума особое внимание было уделено постоянному мониторингу обращений граждан по вопросам качества услуг отопления и горячего водоснабжения. Как показали первые холода, в Перми и других городах Пермского края есть проблемные точки, где жители испытывают дискомфорт, в том числе, по вине промышленных потребителей. В 2018 году в краевой столице такие сигналы поступили из микрорайонов Владимирский, Крохалева, Липовая гора и Садовый.

Действуя в интересах жителей, пермские энергетики "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" активизируют работу по выдаче предписаний промышленным и прочим потребителям с требованием привести фактические параметры теплопотребления к договорным условиям. После этого тепловая инспекция проведет проверки, и в случае повторных нарушений будут применяться предусмотренные законом меры, в том числе, по ограничению подачи тепловой энергии.

Как отмечает технический директор – главный инженер ООО "ПСК" Максим Рябенко, одно предприятие-нарушитель может "сбивать" режимы целых территорий, где проживают десятки тысяч пермяков: "Мы постоянно ведем работу с коммерческими организациями, нарушающими требования к соблюдению нормативного теплопотребления, и оказывающими тем самым негативное влияние на энергоснабжение других добросовестных потребителей. Особенно это актуально в морозы, когда потеря даже одного градуса теплоносителя по вине нерадивых крупных потребителей может привести к серьезным отклонениям температуры в квартирах и дискомфорту горожан".

Напомним, что на минувшей неделе с понижением столбика термометра до -20 градусов и ниже энергетики "Т Плюс" и тепловых сетей в Прикамье обеспечивали теплоснабжение потребителей в условиях температурных минимумов. Объекты генерации и тепловые сети работали с максимальной нагрузкой, особый режим действовал для ремонтных бригад, транспорта и спецтехники.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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