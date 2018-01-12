Группа компаний IEK помогла оснастить профильную лабораторию в вузе Минобороны РФ

19 декабря в преддверии Дня энергетика в Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва при участии представителей ГК IEK состоялось открытие обновлённой учебной лаборатории "Электрооборудование внутренних электрических сетей".

Теперь комплекс дооснащён современными образцами модульных аппаратов и силового оборудования распределения энергии, кабельными разъёмами, электромонтажными инструментами, металлическими лотками. Кроме того, в лаборатории установлены стенды для получения навыков работы с системами управления освещением и частотно-регулируемым электроприводом. Комплект низковольтных стендов был предоставлен Группой компаний IEK, известным российским производителем и поставщиком электротехники и светотехники.

Сотрудничество Военного института (инженерно-технического) и ГК IEK направлено, в первую очередь, на решение задачи по обучению специалистов-электротехников для последующей работы на военных объектах. "Грамотная подготовка будущих инженеров-энергетиков складывается из хорошей теоретической базы и практического опыта. Мы уже давно с готовностью поддерживаем подобные проекты модернизации учебных лабораторий в вузах страны", — комментирует руководитель Учебного центра ГК IEK Хомяк Дина Евгеньевна. Её слова подтверждает начальник института генерал-майор Смолинский Сергей Николаевич: "Изучение студентами военных институтов техники нового поколения в сотрудничестве именно с российским производителем повышает шансы получения на выходе востребованных в отрасли специалистов".

Запуск учебной лаборатории в учебном заведении — не первый опыт помощи со стороны ГК IEK в деле подготовки кадров для электроэнергетической отрасли. В прошлом году были открыты учебные лаборатории в Рязанском государственном радиотехническом университете, в технических вузах Казани, Самары, Новосибирска. Стоит отметить, что это первая профильная лаборатория, открытая в образовательном учреждении Министерства обороны РФ.