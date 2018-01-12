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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Команда Тверьэнерго выступила на очном этапе Всероссийского конкурса "Новая идея"

Команда Тверьэнерго выступила на очном этапе Всероссийского конкурса Новая идея

15 января 2018, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО

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Молодые учёные филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" приняли участие во Всероссийском конкурсе "Новая идея" на лучшую научно-техническую разработку среди молодёжи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса.

Команда энергетиков представила работу "Снижение технических потерь ПС", суть которой в преобразовании тепловой энергии в электроэнергию. Результаты конкурса будут известны весной следующего года. "Участие в таких мероприятиях очень важно, ведь это новый опыт и возможность внести свой вклад в развитие отечественной энергосистемы, - поделился впечатлениями Илья Козлов, участник команды Тверьэнерго, инженер участка службы подстанций Тверской производственной базы. – Мы с коллегами уверены, что презентация нашего проекта на конкурсе – первый шаг к его реализации".

Молодые учёные из Тверьэнерго уже были номинантами Всероссийского конкурса "Новая идея" в 2016 году, призёрами Всероссийского чемпионата SWSU Case Championship и вошли в топ-10 международного инженерного чемпионата Case-in, а совсем недавно тверские энергетики стали призерами инженерного кейс-чемпионата в рамках II Международного молодежного конгресса "Энергетическая безопасность".

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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