"Красный котельщик" расширяет сотрудничество с ведущими российскими вузами

Представители Таганрогского котлостроительного завода (ТКЗ) "Красный котельщик", входящего в состав компании "Силовые машины", посетили Томский политехнический университет, где встретились со студентами учебного заведения и его преподавательским составом. Этот визит позволил оценить уровень вузовской подготовки и наметить направления взаимовыгодного сотрудничества.

Поездка состояла из двух основных частей: участия в Ярмарке вакансий и встречи со студентами, которые проходят обучение на профильной для "Красного котельщика" кафедре парогенераторостроения и парогенераторных установок.

Представители ТКЗ рассказали студентам о современном программном обеспечении, используемом при проектировании оборудования, ведущих практиках компании в части персонала и карьерных возможностях для выпускников.

Отдельным пунктом программы стало обсуждение возможности участия конструкторов "Красного котельщика" в выпускных экзаменах и стажировки преподавателей Томского политехнического университета на таганрогском предприятии.

Это шестая поездка представителей ТКЗ в ведущие вузы России за минувший год. Главная цель таких официальных визитов – привлечь на предприятие молодые кадры, специализирующиеся на инжиниринге.

Сегодня восемь студентов Томского политехнического университета изъявили желание приехать на ТКЗ для прохождения зимней и летней практики. В зависимости от ее результатов будет рассмотрена возможность их дальнейшего трудоустройства на предприятие по окончании вуза.

– Кадры, способные создавать качественные инновационные продукты, востребованные на конкретном предприятии, не всегда можно найти на имеющемся рынке труда, выход из этой ситуации – активное участие в вузовской подготовке молодых специалистов, – комментирует руководитель HR-службы ТКЗ Елена Соловьева. – Поэтому мы развиваем сотрудничество с ведущими вузами, регулярно встречаемся со студентами и преподавательским составом, ищем новые пути взаимодействия. Уверены, что мы, участвуя в образовательных процессах, не только повышаем их уровень, но и сокращаем период адаптации молодых конструкторов на нашем предприятии.