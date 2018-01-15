Кубаньэнерго установило в юго-западном энергорайоне 15 тысяч антимагнитных пломб

В рамках реализации программы по снижению потерь электроэнергии в сетях и профилактике хищений специалисты Юго-Западного филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") в 2017 году установили 15,5 тысячи антимагнитных пломб на приборах учета электроэнергии потребителей Анапского, Геленджикского, Новороссийского, Абинского и Крымского районов края.

В течение 2017 года энергетики с помощью антимагнитных пломб выявили 24 факта несанкционированного использования электроэнергии. С нарушителями ведется работа по взысканию причиненного ущерба, привлечены правоохранительные органы.

– В первую очередь антимагнитные пломбы устанавливаются на приборы учета потребителей, входящих в "группу риска". Это – потребители, ранее допускавшие незаконное потребление электроэнергии, а также потребители со среднемесячным уровнем потребления электроэнергии ниже 100 кВт∙ч, – рассказывает начальник службы учета электроэнергии Алексей Гончаров. – Оснащение электрических счетчиков пломбами позволяет не только выявить, но и доказать факт хищения энергоресурсов.

ПАО "Кубаньэнерго" напоминает, ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета не только негативно влияют на качество электроснабжения, но и представляют угрозу жизни и здоровью людей. Телефон "горячей линии" Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.