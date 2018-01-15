Неплательщиков среди потребителей электроэнергии в Кабардино-Балкарии стало меньше

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в группу компаний "Россети") в 2017 году провел заметную системную работу по повышению уровня платежной дисциплины потребителей. В полном объеме выполнены заявки энергосбытовой организации на отключение от питающей сети потребителей-неплательщиков.

В 2017 г. в энергокомпанию от гарантирующего поставщика АО "Каббалкэнерго" поступило на 37% больше заявок (50 142), чем в 2016 г. Из них – 40 599 физических лиц и 9543 – юридических абонентов. В общей сложности они задолжали 681,3 млн рублей за потребленную электроэнергию.

Не дождавшись положенных платежей, энергетики были вынуждены прекратить поставку электроэнергии предварительно уведомленным абонентам. В минувшем году было отключено 2 243 абонента с общим долгом 43,8 млн руб. При этом общее количество обесточенных абонентов, по сравнению с 2016 годом, снизилось на 1 463, или на 40%.

Наибольшее количество отключений неплательщиков было реализовано на территории операционной ответственности Баксанских районных электрических сетей и УКЭС городского округа Баксан – 639. В населенных пунктах Чегемского района энергетики отключили за просрочку платежей в два и более месяцев 390 абонентов, в Прохладненском – 306, в Урванском – 284. Меньше всего отключений было проведено в Черекском районе – 76.

Этот факт, безусловно, свидетельствует об улучшении платежной дисциплины, чему в значительной степени способствует систематическая информационно-разъяснительная кампания МРСК Северного Кавказа на всех уровнях возможного воздействия на потребителей.

Неотвратимость грядущего отключения побудила подавляющее большинство нарушителей к выполнению платежных обязательств. Так, поспешили погасить долги 47 891 абонентов, то есть 95,5%, а общая сумма оплаты составила 637,5 млн руб.

Энергетики предупреждают, что отключения за долги – вынужденная, но необходимая мера, поскольку это самый эффективный рычаг воздействия. Неплатежи всех категорий потребителей тормозят развитие экономики, крайне отрицательно влияют на прохождение осенне-зимнего периода, введение новых мощностей, проведение ремонтной и инвестиционной программ, обеспечение надежного электроснабжения и сохранение энергобезопасности региона.

В 2017 г. внесены изменения в порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии в части сокращения сроков и этапов процедуры ограничения электроснабжения потребителей. При наличии законных оснований для ограничения электроснабжения процедура сокращается до одного этапа – введения полного ограничения потребления электроэнергии.

Абонентам также следует помнить, что при ограничении потребления, помимо платы за потребленную электроэнергию, необходимо будет компенсировать сетевой организации затраты на проведение технических мероприятий по отключению и новому подключению к электросети.

Третий год как увеличены пени за просрочку платежей. Со второго месяца просрочки штраф – 1/300 ставки рефинансирования, с четвертого месяца пени – 1/130 ставки.

В КоАП РФ также установлена административная ответственность за нарушение исполнения обязательств по оплате энергоресурсов. Штрафы для юридических лиц составляют 100 – 300 тыс. руб. Должностные лица заплатят штраф 40 –100 тыс. руб. или могут быть дисквалифицированы на срок от двух до трех лет.