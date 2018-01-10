Нижновэнерго обеспечил электрическими мощностями сельскохозяйственное предприятие в Нижегородской области

"Свободой надо уметь пользоваться"
Интервью с Денисом Фоминым, директором по развитию "ТехИнвест-М"
15 января 2018, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнили технологическое присоединение коровника в Ардатовском районе Нижегородской области. Предприятие обеспечено 15 кВт электрических мощностей.
Коровник будет получать электроэнергию от подстанции 110/35/10 кВ "Сапфир" производственного отделения "Южные электрические сети" Нижновэнерго.
Энергетики ответственно относятся к технологическому присоединению и последующему качественному и надежному электроснабжению сельхозпроизводителей в Нижегородской области, поскольку они снабжают свежими и качественными продуктами питания население региона. Техприсоединение является одним из приоритетных направлений деятельности энергокомпании, которое способствует улучшению качества жизни в Нижегородской области через повышение ее инвестиционного потенциала и создание условий для развития бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства.