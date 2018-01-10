 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Нижновэнерго обеспечил электрическими мощностями сельскохозяйственное предприятие в Нижегородской области

Нижновэнерго обеспечил электрическими мощностями сельскохозяйственное предприятие в Нижегородской области

15 января 2018, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

Обсудить на форуме

219 просмотров

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнили технологическое присоединение коровника в Ардатовском районе Нижегородской области. Предприятие обеспечено 15 кВт электрических мощностей.

Коровник будет получать электроэнергию от подстанции 110/35/10 кВ "Сапфир" производственного отделения "Южные электрические сети" Нижновэнерго.

Энергетики ответственно относятся к технологическому присоединению и последующему качественному и надежному электроснабжению сельхозпроизводителей в Нижегородской области, поскольку они снабжают свежими и качественными продуктами питания население региона. Техприсоединение является одним из приоритетных направлений деятельности энергокомпании, которое способствует улучшению качества жизни в Нижегородской области через повышение ее инвестиционного потенциала и создание условий для развития бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!